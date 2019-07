Štiridesetletni guverner Ricardo Rossello si je jezo prebivalstva nakopal tudi z mačističnimi in ksenofobnimi komentarji v spletnih klepetalnicah, v katerih žali domače politike in osebnosti iz sveta kulture. Protestom so se pridružili tudi znani pevci in igralci, kot so Ricky Martin, Bad Bunny, Benicio del Toro in drugi.

V razmahu politične krize, ko je odstopilo več članov vladne administracije in je FBI vložila obtožnice zaradi korupcije, so lokalni mediji minuli teden objavili najbolj žaljive komentarje iz spletne klepetalnice, ki so jih izrekli Rossello in njegovi sodelavci o različnih znanih osebnostih. To je bila kaplja čez rob, ki je sprožila množične proteste, predvsem v prestolnici San Juan, pa tudi v ameriških mestih Miami, Orlando, New York in Washington, kjer živi mnogo Portoričanov. Mediji so afero poimenovali Telegramgate, ker so vpleteni od leta 2018 do januarja letos za izmenjavo mnenj uporabljali to družbeno omrežje.

V klepetalnicah je bilo poleg guvernerja dejavnih še 12 članov vlade in državne administracije. Po navedbah lokalnih medijev je vsebina objav žaljiva. Rossello se denimo o županji glavnega mesta Carmen Yulin Cruz izraža zelo prostaško in sogovornike sprašuje, ali »je ostala brez zdravil«, direktor davčne uprave Christian Sobrino mu odgovarja, »skomina me, da bi jo ustrelil«, nakar Rossello doda, »naredil bi mi veliko uslugo«.

Brili norce tudi iz žrtev orkana Maria Z grobimi vzdevki niso prizanašali niti nekdanji občinski svetnici v mestu New York, Portoričanki Melissi Mark Viverito, ker si je drznila kritizirati predsednika Rossellove Demokratske stranke Toma Pereza. »Naši ljudje bi morali Toma braniti, njo pa prebutati,« je zapisal guverner. Obregnil se je tudi ob svetovno znanega portoriškega pevca Rickyja Martina, češ da ga ženske ne zadovoljujejo, zato spolno onegavi z moškimi. V klepetalnici so brili norce tudi iz žrtev orkana Maria, ki je na otoku divjal leta 2017 in terjal najmanj 3000 življenj, državo pa docela opustošil. Zapisali so tudi, da bi bilo treba člane ameriškega sodišča »zmleti« in nadzorni svet proračuna za obnovo otoka »zafrkniti«. Poleg teh je še mnogo drugih primerov ksenofobičnih, mačističnih in prostaških žalitev znanih in manj znanih domačih politikov, kulturnih delavcev, novinarjev in drugih. Do 889 strani obsegajoče vsebine klepetalnice so se dokopali novinarji portoriškega Centra za raziskovalno novinarstvo (CPI). Po razkritju korupcijskih primerov in afere Telegramgate je Rossella zapustilo enajst članov vlade, medtem ko sam ne namerava zapustiti položaja, ker da ni zagrešil »nezakonitih dejanj«. Opravičil se je le za »izraze«, zapisane v klepetu, ki jih je uporabil za »sprostitev napetosti« po vsakdanjem napornem delu. A ga večina Portoričanov poziva k odstopu, protesti trajajo že več dni. Na ponedeljkovem shodu je bilo v spopadu s policijo ranjenih več oseb, štiri so aretirali. V sredo se ga je udeležil Ricky Martin; dejal je, da je obnašanje guvernerja in politikov iz njegovega kroga povsem nesprejemljivo, arogantno, homofobno in kaže na njihovo nestrpnost. Protestom so se pridružili tudi igralec Benicio del Toro, nekdanji pevec skupine Calle 13 Rene Perez - Residente, pa Bad Bunny, ki je zaradi tega celo prekinil svojo evropsko turnejo. V zvezi s korupcijo je FBI prejšnji teden aretiral nekdanjo sekretarko za šolstvo Julio Keleher in nekdanjo izvršno direktorico uprave za zdravstveno zavarovanje v Portoriku (ASES) Angie Avila, poleg njiju pa tudi več poslovnežev, ki so bili domnevno vpleteni v korupcijo pri izvajanju šolskega in zdravstvenega programa. Po podatkih urada zveznega tožilstva v Portoriku so aretirali šest ljudi, obtoženih 32 kaznivih dejanj. Med drugim so med letoma 2017 in 2019 ogoljufali ameriške zvezne sklade za 17 milijonov dolarjev. Portoriko je pridružena zvezna država ZDA, okoli 5,5 milijonov Portoričanov pa živi v drugih ameriških zveznih državah.