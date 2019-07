Epsteinovi odvetniki so sodnika prepričevali, da 66-letnik ni nevaren, ker se je odpovedal očitanim mu dejanjem. Sodnika so prosili, naj mu odobri vsaj hišni pripor v njegovi 77 milijonov dolarjev vredni graščini na Manhattnu. Pripravljen je bil zastaviti tudi vse svoje premoženje, ocenjeno na najmanj 559 milijonov dolarjev.

Sodnik Berman je varščino zavrnil tudi iz strahu, da bo bogati in politično dobro povezani Epstein pobegnil iz ZDA na enem od svojih zasebnih letal. Berman je pred dnevi poslušal izpoved dveh Epsteinovih domnevnih žrtev, ki sta se mu zdeli zelo prepričljivi. Zvezni tožilec Alex Rossmiller je na ponedeljkovem zaslišanju Bermanu povedal, da njihov primer postaja trdnejši iz dneva v dan in je odsvetoval varščino iz razlogov, ki jih je sodnik tudi sprejel.

Tožilec je spomnil, da so po Epsteinovi aretaciji na njegovem domu v New Yorku našli veliko kartoteko fotografij golih mladoletnic, gore gotovine in med drugim tudi avstrijski potni list z drugim imenom, vendar njegovo fotografijo. Potni list je sicer že potekel, vendar so v njem našli dokaze, da je z njim potoval v tujino. Tožilci sumijo, da ima še kje kakšen podoben potni list, ki je veljaven. Odvetniki so trdili, da je potni list dobil od prijateljev judovske vere, ki so mu svetovali, da v določene države ni pametno potovati s priimkom, ki zveni judovsko.

Epstein je bil do svoje aretacije na Floridi leta 2008, ko je priznal nagovarjanje k prostituciji in odslužil 13 mesecev ohlapne zaporne kazni, znana osebnost v Palm Beachu in na Manhattnu, med prijatelje pa je poleg nekdanjega predsednika Billa Clintona štel tudi sedanjega predsednika Donalda Trumpa. Trump trdi, da nista bila nikoli prijatelja in ni bil navdušen nad Epsteinom. Televizija NBC pa je odkrila in objavila star posnetek zabave pri Trumpu, kjer si gostitelj in Epstein skupaj ogledujeta plešoča dekleta in komentirata, katera je dobra.

Zaradi Epsteina je moral odstopiti s položaja Trumpov minister za delo Alex Acosta, ki je leta 2008 brez posvetovanja z žrtvami primer predal državnim tožilcem Floride, ki so se z Epsteinovimi odvetniki dogovorili za nizko kazen. Preiskava FBI je pred tem odkrila, da je od leta 1999 sprejemal mladoletnice za masažo in imel z njimi spolne odnose, za kar mu je po zvezni zakonodaji grozila dosmrtna zaporna kazen.

Nekatera od deklet so tožila in februarja zmagala na zveznem sodišču, ki je potrdilo, da Acosta ni ravnal prav, ko je brez posvetovanja z žrtvami primer predal državnim tožilcem. Acosta vztraja, da je bil primer šibak in je na ta način vsaj dosegel, da je bil Epstein v zaporu, plačal odškodnino žrtvam in se prijavil kot spolni prekrškar.

Epsteinovi odvetniki trdijo, da je newyorško zvezno tožilstvo prekršilo dogovor o priznanju krivde iz leta 2008, zaradi katerega je Epstein že prestal kazen. Vendar pa newyorški tožilci trdijo, da imajo žrtve, ki jih dogovor ne pokriva.