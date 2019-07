Prebivalke in prebivalci Fužin in tudi drugih delov Ljubljane in okolice si že vse od konca leta 2010 lahko dušo in telo odpočijejo v Labirintu umetnosti. Le nekaj metrov stran od glavne ceste in blokov so zrasla drevesa, ki so jih zasadili pred leti, nekateri posamezniki in organizacije pa so postali njihovi varuhi, na kar nakazujejo ploščice z imeni. Skoraj desetletje pozneje labirint ni več gol, kot je bil na začetku, ampak se je v gošči vej, debel in iglic resnično vsaj za trenutek mogoče izgubiti, kot se za labirint spodobi.

Eden od občanov meni, da so se veje že preveč razrasle, zato je občini poslal vprašanje, kdo je zadolžen za vzdrževanje labirinta, predvsem za obrezovanje vej. »Nekatera drevesa so zrasla že zelo visoko in domnevam, da bi že zdavnaj morali postriči vrhove in jih obrezati, da bi se pravilno razrasla. Škoda, da tako lep labirint propada,« je zapisal. Medtem ko oddelek za gospodarske dejavnosti in promet prek izvajalcev še preverja stanje, smo se odpravili v Labirint umetnosti, da bi se na lastne oči prepričali, v kakšnem stanju je.