Kdo ve, ali bi Tiger Woods že postal najboljši golfist vseh časov, če v karieri ne bi imel toliko težav z drogami, alkoholom in poškodbami. Triinštiridesetletnikov seznam zdravstvenih nevšečnosti je namreč skoraj tako dolg kot tisti z njegovimi dosežki. Odkar je letos v Augusti osvojil petnajsti major, je golf v ZDA znova postal eden najbolj gledanih športov. Številni so prepričani, da lahko s prestola vrže celo Nicklausa. Priložnost, da se mu še približa, bo imel že konec tedna na OP Velike Britanije.

Ben Hogan se ponaša s 64 zmagami na PGA Touru in devetimi na največjih turnirjih. Zaradi druge svetovne vojne, v kateri je služil kot pilot, je moral kar dvakrat prekiniti kariero. Leta 1949 je bil udeležen v hudi prometni nesreči, ko je z avtomobilom trčil v avtobus in skoraj umrl. A Američan se je le devet mesecev pozneje vrnil še boljši in v prihajajočih letih osvojil šest majorjev. Tudi US Open leta 1950, ki ima še danes sloves najboljšega in najrazburljivejšega turnirja v zgodovini golfa.

Je eden od zgolj treh igralcev, ki so osvojili več kot deset največjih turnirjev v golfu (11). Boljša od njega sta le še Tiger Woods in Jack Nicklaus. Leta 1922 je postal prvi Američan z zmago na OP Velike Britanije, kar je pozneje ponovil še trikrat. Kar šestkrat je bil kapetan v Ryderjevem pokalu, bržkone pa bi na lestvici najboljših golfistov pristal še višje, če bi v karieri osvojil masters. A tekmovanje je bilo ustanovljeno leta 1934, ko je leta 1969 preminuli Hagen že končal izjemno kariero.

Na največjih turnirjih je slavil »le« sedemkrat, a je zato dosegel kar 82 zmag na PGA Touru, kar je rekord še dandanes. Zadnjo leta 1965, ko je štel 52 let, deset mesecev in osem dni ter postal najstarejši zmagovalec na Touru vseh časov. A to nista njegova edina rekorda, saj je slabih 16 let pozneje postal tudi najstarejši igralec, ki se je uvrstil v zaključne boje enega od majorjev. Njegov zaščitni znak je bil slamnik, kot zanimivost pa velja omeniti, da je kar nekaj turnirjev odigral bosonog.

Marsikdo ime Arnold Palmer povezuje z istoimensko pijačo, poimenovano po izjemnem golfistu – mešanico ledenega čaja in limonade. Leta 2016 preminuli Američan z vzdevkom Kralj golfa je po prepričanju številnih najbolj zaslužen za popularizacijo tega športa v ZDA. Igrati ga je začel že pri treh letih, vrhunec pa je dosegel v drugi polovici 50. let in zgodnjih 60. letih, ko je osvojil sedem majorjev in 62 zmag na turnirjih PGA. Bil je tudi prvi, ki je z igranjem golfa zaslužil milijon dolarjev.

»Zmagovati sem se naučil, ker sem sovražil poraze,« je skrivnost svojega uspeha nekoč razkril Tom Watson. Devetinšestdesetletnik iz Kentuckyja je med legendami pristal, ko je v obdobju devetih let (1975–1983) petkrat osvojil The Open in tako poleg Nicklausa in Petra Thomsona postal edini igralec po letu 1930, ki je enega od največjih turnirjev osvojil petkrat. Skupno je osvojil osem majorjev, pri 59 letih pa se mu je za las izmuznil še deveti. Ni zanemarljivo niti, da je bil številka ena svetovnega golfa pet let, in to v dobi Jacka Nicklausa.

Že res, da 83-letni Južnoafričan z vzdevkom črni vitez s 24 zmagami na PGA Touru med golfisti zaseda šele 25. mesto, a ne gre zanemariti, da je skupno osvojil neverjetnih 168 turnirjev. Njegova zlata leta so bila v 60. in 70. letih preteklega stoletja, ko je postal prvi Neameričan z zmagami na vseh štirih majorjih. Poleg športne kariere se lahko pohvali, da je izdal 36 knjig, prav tako pa je sodeloval pri načrtovanju 325 golfišč. Za vrhunske dosežke je bil leta 1974 sprejet v hišo slavnih golfistov.

Čeprav je njegovo kariero prekinila druga svetovna vojna, si je Byron Nelson zagotovil mesto med najboljšimi golfisti vseh časov. Nepozabna sezona mu je uspela leta 1945, ko je osvojil kar 18 od 35 turnirjev in nanizal enajst zmag zapored. Na turneji PGA je slavil 52-krat in osvojil pet majorjev, a ostal skromen in se upokojil pri 34 letih. »Bolj kot na zmage sem ponosen na prisluženi ugled,« je nekoč dejal leta 2006 preminuli Nelson.