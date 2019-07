Pivčeva je po sestanku v izjavi za medije dejala, da so na Blokah zaradi zelo povečanega števila napadov volkov na živali razmere postale izredne. Danes je zato želela preveriti, kakšne težave imajo kljub nedavno sprejetemu interventnemu zakonu o odstrelu medvedov in volkov. "Od sprejetja pa je vendarle minilo tako malo časa, da do odstrela volkov pravzaprav tu še ni prišlo," je dejala Pivčeva, ki bo med drugim ponoči s kmeti opravila tudi pohod po eni od tukajšnjih kmetij.

Na Blokah so od uveljavitve zakona doslej iz narave odvzeli dva medveda, medtem ko do odstrela volkov še ni prišlo. "Zato smo poslušali predvsem to, kaj pesti kmete in lovske družine, tudi glede vprašanja preventivnih ukrepov, ki jih lahko uporabijo za zaščito pred napadi. Povedali so nam tudi, da vsa območja niso primerna za takšne preventivne ukrepe, ki jih lahko subvencionira ministrstvo. Hkrati pa so povedali, da se tudi ob uporabi ukrepov, kot so ograje, napadi nadaljujejo," je dejala ministrica.

Pri tem je imela za kmete tudi spodbudno novico, da so v Bruslju soglašali z njihovim predlogom za zvišanjem deleža sofinanciranja zaščitnih ukrepov. "Strinjali so se in sporočili, da je ta delež lahko do 90-odstoten," je pojasnila. Gre za sofinanciranje ukrepa postavljanja zaščitnih ograj in pridobivanja pastirskih psov.

Tako medvedje kot volkovi zadnje čase hodijo iz gozdov v naselja, sobivanje z ljudmi pa je po njenih ocenah oteženo. Razmerje je zato, kot je dodala, treba znova vzpostaviti v normalno. "Menim, da smo zanemarili mnenje stroke in šli na nivo ulice, posledica pa je to, kar vidimo tu," je ocenila. Interventni zakon je bil, kot je dodala, predvsem nuja, in ne želja.