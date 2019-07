Protiteroristično sodišče v mestu Sale je po 11 tednih sojenja obsodilo moške na smrtno kazen, čeprav so v državi najstrožjo kazen de facto prenehali izvajati leta 1993. S tem je sodišče ugodilo predlogu tožilstva, ki je zahtevalo najvišjo možno kazen.

Moški so priznali, da so ubili ženski in da so podporniki IS, čeprav skrajneži nikoli niso prevzeli odgovornosti za umora.

Domnevni vodja skupine 25-letni Abdessamad Ejjoud je na eni od obravnav priznal, da je obglavil eno od turist. 27-letni Younes Ouaziyad je priznal, da je ubil drugo turistko, 33-letni Rachid Affati pa je umore snemal s svojim telefonom.

Tožilstvo je označilo moške za krvoželjne pošasti in opozorilo, da so na eni od žensk našli 23 poškodb, na drugi pa sedem.

Tožilstvo sicer za preostalih 21 obtožencev v tem primeru, ki so na sojenju od maja, zahteva od 15 let do dosmrtno zaporno kazen.

28-letna Norvežanka Maren Ueland in 24-letna Danka Louise Vesterager Jespersen sta v začetku decembra lani pripotovali na enomesečno popotovanje po Maroku. Njuni trupli so sredi decembra našli na odročnem goratem območju deset kilometrov od turistične vasi Imlil v Visokem Atlasu, ki je izhodiščna točka za vzpon na 4167 metrov visoko goro Toubkal, najvišji vrh severne Afrike. Turistki so obglavili, posnetek krutega umora pa so storilci objavili na svetovnem spletu.