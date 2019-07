»Lahko rečem, da so se mi uresničile sanje, ki sem jih začel uresničevati pred enajstimi leti. Takrat sem bil pred dilemo, ali naj povsem dotrajano očetovo rojstno hišo porušim ali se lotim temeljite prenove. Odločil sem se za prenovo in danes mi ni žal,« pove Janko Zupanec, čigar kmetija v okolici Rogaške Slatine je vpeta med Donačko goro na eni in Bočem na drugi strani. Poleg hiše je v neposredni bližini obnovil še gospodarsko poslopje, lani pa postavil nov nastanitveni objekt z osmimi sobami. Pred dvema letoma se je zato prijavil tudi na razpis agencije za razvoj podeželja, a sprva neuspešno. Lani pa je prejel pozitivno odločbo. Marca letos so začeli gradnjo novega objekta, ki se razprostira na 400 kvadratnih metrih in je urejeno v všečnem tradicionalnem slogu.

Sobe imenovane po sadežih Naložba je ocenjena na 350.000 evrov, od tega je kar polovico sofinanciralo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, nova pridobitev pa je namenjena prodaji in trženju lastnih produktov ter dopolnitvenim vsebinam. »Ponudbo in vsebino butične turistične kmetije dopolnjujemo z degustacijsko dvorano, trgovinico lastnih produktov in spominkov ter hladilnico. Že takoj po odprtju smo sprejeli prve goste in turiste, večinoma iz tujine, še več jih je napovedanih v avgustu in upam, da bodo uživali v bivanju na slovenskem podeželju,« pravi lastnik Pomone Janko Zupanec. Dodana vrednost novega objekta je tudi galerija Pomona, v kateri je na ogled mednarodna slikarska razstava umetnikov iz Rusije, Hrvaške, Srbije in Slovenije. S tem ta turistična kmetija ne nagovarja le ljubiteljev narave in zdravega življenja, da pri njih preživijo nekaj dni oddiha, pač pa tudi ljubitelje umetnosti. Za popestritev so vsako sobo opremili v svojem slogu in jih poimenovali po sadežih. Tako se sobe imenujejo hruška, sliva, jabolko, kutina, višnja, breskev, marelica in grozdje, njihove stene pa so tematsko obarvane z ročno poslikavo sadežev na zidovih.