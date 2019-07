Tisočere lučke, ki že desetletja sobotni večer sredi julija razsvetlijo Blejsko jezero, še naprej ostajajo zanimivost, ki privabi domačine in obiskovalce. Nekdaj Blejska noč, kot se je reklo množično obiskani prireditvi včasih, se je raztegnila na Blejske dneve, ki se bodo tokrat začeli danes in se bodo zaključili v nedeljo. »To je ena najstarejših prireditev na Bledu. Včasih je bila namenjena privabljanju dnevnih obiskovalcev v kraj. Glede na to, da imamo zadnja tri leta na Bledu več kot milijon nočitev letno, to ni več treba. Zato smo tudi Blejskim dnevom spremenili podobo, namen in vsebino, ki je zdaj lokalno naravnana,« pravi Romana Purkart iz Turizma Bled.

Ne le zabava, kot je to veljalo nekoč, v ospredju je zdaj spoznavanje različnih dimenzij Bleda in krajev, povezanih z njim. »Poudarek je letos na Okusih Bleda, torej ponudbi uličnih jedi blejskih gostinskih ponudnikov, in ponudba dobrot, ki se predstavljajo pod razvijajočo se kolektivno blagovno znamko Bled Local Selection. Sem sodijo na primer blejski sir, blejska kava, blejski čaj. Nekatere nove vključene proizvode bomo predstavili premierno,« obljublja Purkartova.

Da se tujci, ki pridejo v Slovenijo, ne bi ustavljali samo na Bledu, pač pa bi obiskali tudi druge kraje, bo med drugim poskrbela obsežna predstavitev Poljanske doline, kjer si želijo več turističnega obiska. Predstavile se bodo klekljarice, noše iz časov Ivana Tavčarja, za lačne bo poskrbel sirar iz Poljanske doline. Svojo turistično ponudbo na Bledu bo predstavil tudi avstrijski Beljak, mesto, pobrateno z Bledom. Prireditev bo letos potekala v znamenju zmanjševanja odpadkov, zato bodo vsi ponudniki hrano in pijačo stregli na razgradljivih materialih in v njih. Ognjemeta pa tudi letos, že tretje leto zapored, ne bo.