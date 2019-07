Sodnica Mojca Turinek še preverja, ali je bila lanska hišna preiskava v hiši na Zabretovi ulici 7a v Ljubljani zakonita ali ne. Predobravnavni narok za trgovino z drogo obtoženega Ljubljančana Aljošo Pajsarja se prav zaradi tega še vedno ni končal.

Konec maja lani so celjski kriminalisti in policisti ob usmeritvah celjskega tožilstva v sodelovanju z generalno policijsko upravo ter kriminalisti policijskih uprav Ljubljana in Maribor končali obsežno preiskavo v zvezi s sumi storitve kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Za 120 kaznivih dejanj so kazensko ovadili osem oseb, starih od 24 do 41 let. V zaključni akciji so sodelovali tako pripadniki specialne kot tudi posebne enote policije, ki so po odredbi sodišča opravili sedem hišnih preiskav na različnih naslovih na Celjskem, po eno pa tudi v Mariboru in Ljubljani.

Kilogrami droge, pištole, gotovina… Pri tem so sedmim odvzeli prostost, medtem ko so za enim razpisali iskanje. Kot je lani povedal vodja oddelka za organizirano kriminaliteto v sektorju celjske kriminalistične policije Boštjan Hmelak, so osmerico s klasičnimi in prikritimi preiskovalnimi ukrepi spremljali vse od septembra 2017. In ugotovili, da je 40-letni Laščan Agron Beriša organiziral mrežo uličnih prekupčevalcev, v katero je bilo vključenih najmanj pet ljudi, ki so na širšem območju Celja in Maribora oskrbovali odvisnike s heroinom in kokainom. Laščan naj bi drogo kupoval pri 27-letnem Ljubljančanu Aljoši Pajsarju, ki jo je nato v Celje dostavljal v manjših količinah. Tako so mesečno prodali najmanj kilogram kokaina in pol kilograma heroina, oskrbovali so kar 75 odvisnikov, eden od njih je zaradi prevelikega odmerka kokaina celo umrl. V več hišnih preiskavah so osumljenim zasegli več kilogramov kokaina, heroina in konoplje ter snovi za povečanje mase drog, 340 sadik konoplje, gojene v umetnih pogojih s pripomočki za gojenje, tri pištole z naboji, elektronske naprave in druge pripomočke za razpečevanje drog ter dobrih 12.800 evrov gotovine, enemu pa tudi osebni avto z namenom začasnega zavarovanja zaradi zahtevka za odvzem protipravne premoženjske koristi. Po končani preiskavi so šest osumljenih s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa je zoper štiri odredil pripor, za dva pa hišni pripor. Trije od osmerice so specialni povratniki, ki so že bili obsojeni na zaporne kazni zaradi preprodaje drog.