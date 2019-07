Uporabniki bodo zaprtje tega spletnega bolšjaka najbrž obžalovali, saj so mnogi na tem oglasniku dnevno objavljali male oglase, kupovali in prodajali. Slovenskemu uporabniku preostanejo Bolha, Facebook Marketplace in iShopic. Bolha je že pred časom ponudila svojo storitev tudi v aplikaciji, ki je bila dokaj temeljita glede izbire kategorij predmetov, kar je kupcem olajšalo iskanje, malce pa je otežila objavo oglasov prodajalcem. Trenutno aplikacija Bolha ne deluje.

V nasprotju s priljubljenim gigantom je spletna tržnica Facebook Marketplace še preprostejša, predvsem pa bolj neposredna. Kupci lahko vidijo vse oglase, ki so jih objavili uporabniki v neposredni bližini, lahko pa iskanje z vpisom ključne besede zožijo na specifičen kos ali lokacijo. Tako Bolha kot Marketplace ne ponujata možnosti ocenjevanja prodajalcev, kot na primer svetovno znani eBay. Tovrstna ocena je temelj zaupanja, saj tako obstaja manj verjetnosti za neljuba presenečenja. Prav tako Bolha in Facebook na svoji spletni tržnici ne omogočata dostave ali izvedbe plačil za izdelke. Nova spletna aplikacija iShopic poleg enostavne uporabe obljublja tudi ocenjevanje prodajalcev in kupcev, posebnost te spletne tržnice pa bo tudi možnost izvedbe plačil in dostave. S tem bi povečali varnost nakupov.