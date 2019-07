Iskalna akcija na hrvaškem otoku Mljet 25. junija izgubljene Slovenke Alme Novljan je (bila) ena največjih pri naših južnih sosedih. Ker ni obrodila nikakršnih sadov, se je njena družina odločila za prave informacije plačati. V ponedeljek dopoldan so na facebook profilu »Tražimo Almo« ponudili denarno nagrado, javnemu pozivu pa pripisali osnovne podatke o pogrešani. »Visoka je 162 centimetrov, srednje postave, ima svetle lase, oči kostanjeve barve ter okrogel obraz. Ko smo jo zadnjič videli, je bila oblečena v črno majico z napisom ’Big Ben London’, bele kratke hlače in sive natikače številke 39.« Na prošnjo za deljenje objave se je odzvalo nekaj več kot 1200 uporabnikov, ki so pod objavo pustili številne spodbudne in upanja polne komentarje. »Zame bi bila največja nagrada že, če bi lahko pomagal,« je zapisal Josip, mnogi ostali pa so se z njim strinjali.

Izginotje 63-letne Alme na območju narodnega parka na Mljetu je 25. junija prijavil njen soprog Janez. Ta je za časnik Delo povedal, da sta na ladji do otoka spoznala nemškega turista, s katerim so prispeli v pristanišče. Gospa je kot zagrizena planinka odšla po markirani poti, z Nemcem pa sta ji kmalu sledila. Ker je imel obute natikače, se je ta kmalu obrnil in šel nazaj v civilizacijo, on pa je začel iskati svojo ženo. Po uri in pol klicanja in iskanja se je žejen in brez signala na mobitelu vrnil, obvestil je čuvaja narodnega parka ter s tem sprožil reševalno akcijo. Ta je bila po navedbah hrvaških reševalcev ena največjih v zadnjih letih, po grmovju in bunkerjih jo je iskalo na desetine gorskih reševalcev z najmanj 20 reševalnimi psi, sodelovali so še droni, na morju so jo iskali s plovili, pridružili so se jim tudi sorodniki in prijatelji. A brez sreče. 63-letnice doslej še niso našli.