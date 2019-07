Sinoči se je zunaj naselja Šturmovci v občini Videm pri Ptuju zgodila prometna nesreča, ki se je končala s hudo poškodbo 27-letne kolesarke. Vanjo je trčila 19-letna voznica osebnega avta. Obe sta bili na napačni strani ceste.

Nesreča se je zgodila okoli 21.30. Devetnajstletnica je vozila osebni avto po lokalni cesti zunaj Šturmovcev iz smeri Vidma pri Ptuju proti Markovcem. V levem blagem preglednem ovinku ni peljala pravilno po desni strani ceste, pač pa je zapeljala levo na nasprotni vozni pas, kjer je s sprednjim čelnim delom avtomobila trčila v 27-letno kolesarko, ki je pripeljala iz nasprotne smeri, po napačnem voznem pasu, saj je bila na njeni levi pravilno opremljena in označena dvosmerna kolesarska steza. Kolesarka je padla na pokrov motorja in sprednje vetrobransko steklo avta, od tam pa jo je odbilo na njivo ob cesti. Hudo poškodovana je tam obležala, z reševalnim vozilom so jo prepeljali v mariborski klinični center.

Policisti so ugotovili, da je imela voznica začetnica, ki bi morala biti popolnoma trezna, v organizmu 0,48 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka (0,96 promila), zato so ji odredili še strokovni pregled. Ker pri sebi ni imela vozniškega dovoljenja, ji ga niso mogli odvzeti, ji bodo pa zaradi tega prekrška izdali plačilni nalog. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola bodo na sodišče poslali obdolžilni predlog, zaradi povzročitve prometne nesreče pa jo bodo še kazensko ovadili tožilstvu. Zaradi vožnje po cesti in ne kolesarski stezi bo morala globo plačati tudi kolesarka.