Se vrača stara ljubezen?

Nihče, ki ne pozna dobro mentalitete Srbov, ne more razumeti, v kolikšni meri so tako običajni državljani kot srbska intelektualna elita prizadeti zaradi stališč Francije od začetka razpada Jugoslavije do danes. Med Srbi je bilo zelo razširjeno dojemanje »večnega prijateljstva« med Francijo in Srbijo do leta 1991, od takrat pa ni toliko slabelo, kolikor se je spremenilo v užaljenost in zagrenjenost kot posledico razočaranja, ker ta »večni prijatelj« ne le da ni podpiral srbske politike in srbskih interesov v procesu razpadanja SFRJ, ampak so bili vodilni francoski intelektualci, pa tudi politični voditelji po Françoisu Mitterandu med najostrejšimi kritiki politike, ki jo je vodil Beograd.