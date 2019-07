Raziskovalci treh odsekov Kemijskega inštituta so skupaj z raziskovalci z Nacionalnega inštituta za biologijo ter inštituta Central European institute of technology v Brnu na Češkem z uporabo krio-elektronske mikroskopije prvi določili tridimenzionalno strukturo virusa Y krompirja ter virusu podobnega delca pri visoki ločljivosti. Strukturne in funkcijske raziskave regij plaščnega proteina virusa Y krompirja so pokazale njihovo ključno vlogo pri virusni okužbi, kar lahko v prihodnje omogoči učinkovitejše načrtovanje strategij za varstvo kulturnih rastlin.

Virus Y krompirja sodi med pet ekonomsko najpomembnejših in najbolj razširjenih rastlinski virusov, saj lahko povzroči hudo škodo na pridelkih okuženih gojenih in tudi divjih rastlin. Znanstveniki po vsem svetu že vrsto let poskušajo razumeti, kako virus Y krompirja okuži in se razširi po rastlini, kakšna je njegova interakcija z rastlino, pa tudi s prenašalci - listnimi ušmi.

V zadnjih letih je prišlo do izjemnega napredka v metodi, ki se imenuje krio-elektronska mikroskopija. To je elektronska mikroskopija pri zelo nizkih temperaturah, približno -195 stopinj Celzija. S pomočjo te metode so določili zgradbi virusa Y krompirja in virusu podobnega delca. Slednji se po sestavi razlikuje od virusa v tem, da ne vsebuje nukleinskih kislin, ampak vsebuje samo proteinski plašč. Navzven pri nizki ločljivosti deluje podobno kot virus, zato se imenuje virusom podoben delec, oba pa tvorita dolge in tanke niti, ki so zelo gibljive.