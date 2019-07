Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je sporočila, da je prejela pozitiven odziv na pismo, ki ga je predsednik Fife Gianni Infantino poslal na iransko zvezo. V njem je 15. julij označil za končni rok, do katerega se mora glede te problematike nekaj ukreniti.

»Predsednik FFIRI Mehdi Taj je potrdil, da je izvršni odbor zveze potrdil zahtevo, da bodo ženske lahko obiskovale nogometne tekme. Zveza se je obrnila tudi na iranskega ministra za šport in mladino, da bo dobila vsa potrebna dovoljenja za ogled kvalifikacij za SP,« je dejal Fifin predstavnik.

Prisotnost žensk na tekmah je osnovno navodilo Fife

Infantino je oktobra obiskal Iran in dejal, da morajo ženskam dovoliti obisk tekem, saj je to eno osnovnih vodil v statutu Fife. To pomeni, da bi Iran v nasprotnem primeru lahko doletele sankcije, kot je prepoved nastopa v kvalifikacijah.

Predsednik Fife bi težavo rad rešil še pred začetkom septembrskih kvalifikacij. Iran bo igral v skupini z Irakom, Bahrajnom, Kambodžo in Hongkongom.

Ženske sicer nimajo vstopa na stadione od leta 1981. To je povzročila islamska revolucija leta 1979 s skrajno konzervativnimi idejami, da ženske ne smejo biti skupaj z moškimi navijači. Lani so si sicer lahko ogledale finale azijske lige prvakov, niso pa smele na prijateljsko tekmo med Iranom in Sirijo.