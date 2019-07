Finančni ministri so podprli oblikovanje pravil o davku za podjetja, ki v posamični državi niso fizično prisotna, a v njej delujejo prek spleta, do leta 2020, se glasi izjava Francije, ki letos predseduje skupini G20. »Nova pravila bi morala nasloviti nove poslovne modele ... in omogočiti podjetjem poslovanje na ozemljih, kjer nimajo fizične prisotnosti,« povzema francoska tiskovna agencija AFP.

»Ministri so se strinjali, da bi minimalna raven efektivne obdavčitve ... prispevala k zagotavljanju, da podjetja plačajo pošten delež davka,« navaja izjava. Višina davka bo še stvar pogajanj, je AFP povedal neimenovani francoski uradnik.

Nova pravila naj bi nastajala v okviru skupine G20 in širše, implementacija pa naj bi se zgodila pod okriljem Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Osnovni okvir naj bi bil jasen do januarja 2020.

Do soglasja v skupini G7 je prišlo po dolgih in zahtevnih pogovorih, ki so se po navedbah virov danes zvlekli v jutranje ure. Pred tem sta se Francija in ZDA zapletli v spor, ker je francoski parlament ta mesec na lastno pest sprejel zakonodajo, ki bo uvedla davek za digitalne velikane na francoskih tleh. Poteza bo prizadela predvsem ameriške velikane, kot so Google, Apple, Facebook in Amazon.