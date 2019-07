Hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković je danes pojasnil, da je sedanji most tako dotrajan, da je vprašljiva njegova nosilnost. Obe državi naj bi po njegovih besedah v pogajanjih prišli do soglasja z namenom, da zagotovita varnejši in hitrejši prevoz potnikov čez mejo, še posebej za lokalno prebivalstvo. Butkovića je vlada tudi pooblastila za podpis pogodbe s Slovenijo.

Hrvaški premier Andrej Plenković je dodal, da bo sporazum pomemben ne samo za varnost v prometu, temveč tudi za dvostranske odnose med državama.

Hrvaška vlada je sicer že na svoji seji v Pulju septembra lani sprejela odločitev za dogovor o sporazumu s Slovenijo glede prenove mostu.

Most je v skupni pristojnosti javnega podjetja Hrvatske ceste in slovenske direkcije za infrastrukturo. S sporazumom nameravajo urediti obveznosti med hrvaškim in slovenskim upravljavcem mostu, ker gradbenih del ne bo mogoče izvesti, če bo vsaka stran uredila svojo polovico mostu brez dogovora z drugo stranjo, je še zapisano v sklepu hrvaške vlade.