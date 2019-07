Zakon, ki ga je pred tem že potrdil spodnji dom parlamenta, je v sredo potrdil tudi senat in bo sedaj začel veljati.

Policija bo morala v prihodnje pristojnemu tožilstvu nemudoma posredovati vse prijave zaradi nasilja, ki jih bodo vložile ženske. Tako bodo nemudoma stekle preiskave, žrtev pa bodo morali zaslišati v roku treh dni. S tem želijo preprečiti, da prijav družinskega nasilja ne bi obravnavali resno.

Kdor bo ženske iznakazil s kislino ali kako drugače, mu bo grozilo do 14 let zapora. Kazni zaradi družinskega nasilja ali zalezovanja so zvišali na do šest let in pol. Osebe, ki bodo druge silile v poroke, lahko doleti kazen do pet let zapora oz. do šest, če v poroko silijo mladoletne.

Italija bo prvič uvedla tudi kazni zaradi nedovoljenega deljenja erotičnih in intimnih fotografij in posnetkov oz. t. i. maščevalne pornografije. Storilcem namreč grozi do šest let zapora in globa v višini do 15.000 evrov.