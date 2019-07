Christopher Tapp je odslužil 20 let od 30-letne zaporne kazni, na katero je bil obsojen zaradi posilstva in umora Angie Dodge leta 1996. Sodišče v Idahu je v sredo popolnoma razveljavilo obsodbo danes 43-letnika, in to na podlagi dokazov, ki so jih odkrili s t. i. genetsko genealogijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»To je novo življenje, nov začetek, nov svet zame. Preprosto užival bom vsakdan,« je po zaslišanju na sodišču povedal Tapp. Sodišče ga je oprostilo, potem ko je policija maja aretirala drugega osumljenca za umor, Briana Drippsa. Drippsa, ki je umor že priznal, so identificirali s pomočjo genetske genealogije.

Ta preiskovalna tehnika se je na naslovnice medijev prvič prebila aprila lani, ko so jo uporabili pri identifikaciji zloglasnega morilca v ameriški zvezni državi Kalifornija, odgovornega za 12 umorov in več kot 50 posilstev v 70. letih minulega stoletja.

V primeru zločinov kalifornijskega morilca, znanega kot morilec zlate države oz. Golden State Killer, in v še kakih 70 drugih primerih, ki so jih doslej razrešili, so preiskovalci DNK, ki so ga našli na prizoriščih zločina, primerjali z podatkovnimi bazami na spletnih straneh za genealogijo.

Te spletne strani, ki jih v ZDA množično oglašujejo, uporabnikom omogočajo, da nanje vnesejo rezultate svojih testov DNK, v odgovor pa jim generirajo seznam ljudi s podobnimi genomi. To uporabnikom omogoča, da najdejo daljne sorodnike.

Obenem tovrstne spletne strani s svojimi bazami podatkov tudi policiji omogočajo, da na njih išče ljudi z genetskimi profili, ki so podobni DNK, odkriti na prizoriščih zločinov. Preiskovalci lahko pregledajo genetska družinska drevesa in pri tem vidijo, kje se stikajo z odkrito DNK, kar jih potem lahko privede do osumljencev.