Osemnajstletna Angie Dodge je bila leta 1996 posiljena in umorjena v lastnem domu. 21-letni Christopher Tapp je po 30 ur trajajočem privijanju in zasliševanju policistov priznal sodelovanje pri umoru. Dve leti pozneje so ga obsodili na 30 let zapora, pa čeprav je priznanje umaknil, s krajem zločina pa ga ni povezoval nikakršen dokaz. Po dogovoru s tožilstvom so ga sicer že pred dvema letoma izpustili iz zapora, včeraj pa še razveljavili obsodbo, saj je test sledi sperme, najdene v spalnici umorjene, pokazal na pravega storilca – Briana Drippsa, ki je v času umora živel čez cesto od žrtve.

Analiza 23 let stare biološke sledi »Hvaležen sem za drugo možnost v življenju. Za nekaj, česar nisem storil, sem zapravil 20 let življenja. Hvaležen sem, da sem si opral ime, da mama ve, da nisem storil tega. To je nov začetek, nov svet zame. Preprosto užival bom vsak dan,« je po oprostitvi povedal presrečen Tapp. Pot do novega osumljenca so policisti našli s pomočjo revolucionarne preiskovalne tehnike, genetske genealogije. Na kraju zločina so namreč našli neznani DNK, ki so ga preiskovalci 23 let po umoru primerjali s podatki v bazah na spletnih straneh za genealogijo, ki so čez lužo sila priljubljene. Uporabnikom omogočajo, da vanje vnesejo rezultate svojih DNK-testov, nato pa prejmejo seznam oseb s podobnimi genomi. Tako skoraj najlažje najdejo (daljne) sorodnike. Na svoj račun pridejo tudi policisti, saj v obširnih bazah podatkov iščejo sorodne genetske profile tistim DNK, ki jih najdejo na kraju zločina, kar jih sčasoma lahko privede do osumljenca. In ravno to se je zgodilo v primeru umorjene Angie. Tappa so biološke sledi razbremenile, Drippsa poslale za zapahe.