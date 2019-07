Splet je obnorela aplikacija faceapp, ki s pomočjo posebnega in očitno zelo zmogljivega algoritma uporabnikom omogoča ustvarjanje fotografij, na katerih so videti več desetletij starejši oziroma mlajši ali pa ozaljšani z nasmehi, bradami in podobnimi učinki. Zabavi smo se pridružili tudi mi in preverili, kako bo na stara leta videti najboljši novinec minule sezone lige NBA Luka Dončić in kakšen bi bil France Prešeren, če bi se kdaj nasmejal. Izdelka smo priložili članku, da se lahko o kvaliteti algoritma lahko prepričate tudi sami. Čeprav se zadeva mnogim zdi kot nedolžna zabava, pa drugi v aplikaciji vidijo potencialno nevarnost.

Ameriški politik pozval FBI k preiskavi Podjetje Wireless Lab, ki je razvilo aplikacijo za operacijska sistema android in ios, pravi, da ima ta že prek 80 milijonov aktivnih uporabnikov. Z uspehom pa pridejo tudi težave. Še posebej, ko gre za podjetja, ki niso ameriška. Wireless Lab je namreč rusko podjetje s sedežem v Sankt Peterburgu. Ko je to prišlo na ušesa ameriškim politikom, je zadeva dobila še dodatne razsežnosti. Ameriška demokratska stranka je zaradi slabih izkušenj z ruskim vpletanjem v zadnje ameriške predsedniške volitve demokratskim svetovalo, naj članom predvolilnih štabov odsvetujejo uporabo aplikacije. Oglasil se je tudi vodja demokratske manjšine v ameriškem senatu Chuck Schumer, ki je pozval FBI, naj preiščejo varnost aplikacije. Poleg dejstva, da so aplikacijo razvili Rusi, kar v določenih koncih sveta samodejno sproži alarme, se razlog za skrb nahaja predvsem v pogojih njene uporabe. Ker gre za aplikacijo, ki s pomočjo algoritma spreminja fotografije, je razumljivo, da ji moramo fotografijo posredovati. Zaradi varnostnih nastavitev na naših mobilnikih pa je fotografije, ki so shranjene na napravi, z aplikacijo možno deliti zgolj, če aplikaciji dodelimo dovoljenje za dostopanje do teh fotografij oziroma vsebin. Če želimo fotografije ustvariti v aplikaciji sami, pa moramo odobriti tudi dostop do kamere. Ko so ta dovoljenja enkrat odobrena, lahko aplikacije v teoriji samovoljno vžigajo in ugašajo kamere, brskajo po fotografijah, shranjujejo fotografije in jih prenašajo na svoje strežnike.