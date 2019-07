Kristjana Fanny Alida Beerepoot in njen brat Rembertus Cornelis Beerepoot, ki sta oba misijonarja, sta od leta 2011 zavračala plačevanje davkov, češ da bi bil to upor proti Bogu, poročajo lokalni mediji.

Davčnim oblastem sta bila dolžna skoraj 930.000 dolarjev, zato sta se v sredo zagovarjala na sodišču.

Brat je na sodišču vztrajal, da »nikomur ne dolgujeta ničesar, ker sta božja« in da je božji zakon »vrhovni zakon te dežele«. Siljenje ljudi v plačevanje davkov po njunem prepričanju slabi njihovo odvisnost od Boga in vodi v »prekletstvo v obliki suš in neplodnosti«, poroča britanski BBC.

Če bi se zavezala državi, bi se torej uprla Bogu in s tem kršila prvo božjo zapoved, je dejal.