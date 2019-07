Ghosn je, kot poročanje časnika povzema francoska tiskovna agencija AFP, tožbo vložil proti skupnemu podjetju obeh avtomobilskih prevoznikov NMBV s sedežem na Nizozemskem. Tudi tožba je zato vložena na nizozemsko sodišče.

Nekdanji prvi mož francoskega Renaulta in njegovih japonskih partnerjev Nissana in Mitsubishija na Japonskem čaka na sojenje zaradi finančnih malverzacij. V tokijskem zaporu je preživel več kot 100 dni, preden mu je sodišče odobrilo varščino. V vmesnem času so ga vsi trije avtomobilski prevozniki odstranili z vodilnih položajev.

V Nissanu naj bi Ghosn namerno prikrival dejansko višino svoje plače, sredstva podjetja pa naj bi tudi porabljal za osebne izdatke. Vse obtožbe zanika.