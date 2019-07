Easyjet je v tretjem poslovnem četrtletju, ki je vključevalo tudi velikonočne praznike, prihodke povečal za 11,4 odstotka na 1,76 milijarde funtov. V treh mesecih od aprila do junija se je število potnikov povečalo za osem odstotkov na 26,4 milijona funtov.

Ključni prihodek na razpoložljivi sedež na letalu se je malenkost povzpel in dosegel 61,22 funta. V letošnjem letu podjetje napoveduje med 400 in 440 milijonov funtov (442 do 487 milijonov evrov) dobička pred davki, kar je v skladu s pričakovanji.

Operativno delovanje Easyjeta bo v prihodnje vodil Peter Bellew, ki ga je britanski prevoznik speljal konkurentu Ryanair. Bellew naj bi Ryanair zapustil konec leta.

Easyjet se, podobno kot drugi letalski prevozniki, sooča z višjimi cenami goriv in padci cen letalskih vozovnic. V letalskem prevozniku so izpostavili zahtevnejše makroekonomske pogoje po vsej Evropi in z brexitom povezano negotovost v Veliki Britaniji.