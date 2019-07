Po noveli bi država 100-odstotno financirala obvezni del javnega programa v zasebnih osnovnih šolah, razširjenega dela javnega programa pa ne več. Vendar se s tako rešitvijo niso strinjali niti vsi v koaliciji. V SMC so namreč menili, da je treba spoštovati ustavno sodišče in pravno državo.

Novelo so v predstavitvi stališč poslanskih skupin podprli v koalicijskih LMŠ, SD, SAB in DeSUS ter v Levici, nasprotovanje pa so napovedali v SDS in NSi.