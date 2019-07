V nekaterih slovenskih kuharskih knjigah jo boste našli pod imenom golaž iz stročjega fižola, med ljudstvom pa se je je močno oprijelo ime boranija. Tako jo imenujejo tudi onkraj Kolpe, kjer boranija sicer ponekod pravijo stročjemu fižolu kot takemu. Podobno kot v Srbiji pasulj pomeni tako fižol kot enolončnico iz suhega fižola. Boranija je torej poletna sorodnica klasičnega pasulja, le da je iz stročjega fižola, precej podobne so tudi sestavine (razen korenčka pri boraniji) in sama priprava. Lahko jo pripravimo z različnimi vrstami mesa, zelo okusna pa je tudi pripravljena na brezmesni način. Od tega je odvisen tudi čas priprave, saj je brezmesna boranija lahko kuhana v pol ure, za tisto z govedino pa bosta dve uri komaj zadostovali. Če jo pripravimo pravilno, bo jed izjemno okusna in prijetno poletno lahka, pa vendar dovolj nasitna. Prav dobro vam bo uspela po katerem od obeh tokratnih receptov, ki si ju lahko seveda prikrojite malo po svoje; z mesom ali brez.

Boranija z mesom 600 g mladega stročjega fižola poljubne vrste, 400 g junetine ali mlade govedine ali drugega mesa po želji, 2 čebuli, oljčno olje, 1 večji korenček, 3 stroke česna, morsko sol, sveže zmlet pisani poper, žličko sladke rdeče mlete paprike (lahko jo kombiniramo z ostro ali prekajeno), 500 g paradižnikovega pireja ali paradižnika v koščkih, šopek peteršilja, ščep šetraja. Stročji fižol očistimo, operemo in narežemo na manjše kose. Čebulo nasekljamo in na olju v večjem loncu popražimo do zlate barve. Meso narežemo na manjše kocke in ga dodamo čebuli. Dodamo tudi sesekljan česen in dobro premešamo. Ko česen zadiši, prilijemo malo vode, solimo in popramo ter dušimo tako dolgo, da se meso zmehča. Pri govedini to traja vsaj kakšno uro, pri svinjini manj, najhitreje pa bo mehko perutninsko ali telečje meso. Šele ko je meso kuhano, dodamo stročji fižol in paradižnik ter papriko in šetraj, premešamo in počasi kuhamo vsaj pol ure oziroma tako dolgo, da se fižol zmehča. Na koncu dodamo sesekljan peteršilj in po potrebi dodatno začinimo. Odstavimo s štedilnika in počakamo deset minut, da se okusi povežejo. Ponudimo s svežim rustikalnim kruhom, popečeno polento ali kuhanim krompirjem, lahko tudi s pirejem.