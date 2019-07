»Ogromno sporočil sem dobil in so me presenetila, vendar nismo še nič podpisali. Res pa je, da se pogovarjamo za sodelovanje do leta 2023. Dobil sem tudi že ponudbo. S te plati je zadeva aktualna,« je o podaljšanju pogodbe z nizozemsko ekipo dejal 29-letni Roglič.

V intervjuju za Siol je razkril tudi, da se zanj zanima več ekip, a kocka še ni padla. »Pri vseh stvareh je tako, da so plusi in minusi. Če lahko govorimo o ekipi Ineos, ki je večja ... Ampak, ko zdaj razmišljaš, vidiš, da smo mi osvojili štiri etape na Touru, od tega tudi ekipni kronometer,« meni Zasavec.

Roglič lani na dirki po Franciji ni bil kapetan, a je na koncu zasedel skupno četrto mesto in bil najboljši kolesar svojega moštva, letos je na dirki po Italiji šel kot kapetan z mislijo na zmago, na koncu pa kot prvi Slovenec dirko končal na skupnem tretjem mestu. Poleg tega je zmagal tudi na več enotedenskih dirkah, kar je vplivalo tudi na miselnost in cilje ekipe.

»S svojim zmagami in stremenju k čim boljšemu so se vsi počasi začeli prebujati. Čeprav včasih težko sledijo vsem rezultatom, ki smo jih že dosegli. Ampak se kaže trend, da gremo po pravi poti,« je prepričan Roglič.

Pred sezono je Roglič načrtoval, da bo nastopil na Giru in Touru, a ga je italijanska pentlja močno izčrpala, zato si je vzel daljši počitek. Bo pa nastopil na zadnji tritedenski dirki v koledarju, španski Vuelti. »Ker si želim še dirkati, je bila logična odločitev, da grem na Vuelto,« je za Siol dejal Roglič. Za razliko od Gira si tokrat ne bo zadal prevelikega pritiska in bo dirkal bolj sproščeno.

Dirka po Španiji se bo začela 24. avgusta, Rogliča pa pred tem čakajo še višinske priprave.