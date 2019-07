Salvini je v pogovoru za italijanski časnik Corriere della Sera kot pogoje za obstoj koalicije navedel reformo pravosodja, nižje davke in zagotovitev večje avtonomije za dežele Lombardijo, Veneto in Emilijo Romanja.

»S temi tremi reformami bom nadaljeval. Če se bo Gibanje pet zvezd temu uprlo, se bo vse spremenilo,« je dejal Salvini.

Notranji minister je dodal, da je še vedno čas za razpustitev parlamenta in predčasne volitve po poletnih počitnicah, ampak da je odločitev o tem v rokah gibanja.

Salvinijeva Liga je sicer manjši koalicijski partner, a ji javnomnenjske raziskave v primeru predčasnih volitev nakazujejo jasno zmago, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Di Maio, ki je tudi podpredsednik vlade, je prav tako za Corriere della Sera zagotovil, da vlada ne bo padla, saj je edina možna. Dodal je, da gibanje ne bi nikoli oblikovalo alternativne večina z Demokratsko stranko (PD).

Severnoitalijanske dežele se že več mesecev pogajajo z vlado o večji avtonomiji, a zaenkrat še niso dosegli preboja. Gibanje pet zvezd, ki ima močno podporo predvsem na jugu države, namreč opozarja, da bi to imelo negativen vpliv na revnejši jug. Zagotovitev avtonomije dežel je sicer zapisana v koalicijski pogodbi. Srečanje na to temo med vlado in tremi deželami je napovedano za petek.

Salvini je v pogovoru za časnik kritiziral Gibanje pet zvezd tudi, ker so na torkovem glasovanju v Evropskem parlamentu podprli nemško kandidatko za predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.