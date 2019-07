Nestle pravi, da je novo metodo, s katero je čokolada narejena izključno iz sadeža kakavovca, brez dodanih rafiniranih sladkorjev, že patentiral, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

S to metodo se belo meso plodu kakavovca posuši in zmelje v sadni sladkor v prahu, ki ga nato uporabijo pri izdelavi čokolade, navajajo v Nestletju in poudarjajo, da to ne bo vplivalo ne na okus in ne na teksturo ter kakovost čokolade.

Švicarski prehranski velikan še sporoča, da se omenjena receptura nanaša na 70-odstotno temno čokolado. Prvič jo namerava predstaviti na japonskem tržišču, in sicer proti koncu letošnjega leta. Na voljo bo v tamkajšnji specializirani Nestlejevi butični prodajalni KitKat Chocolatory.

Prihodnje leto bo Nestlejevo novost mogoče preizkusiti tudi drugod po svetu.

Meso kakavovca, ki obdaja mandljasto seme kakavovca, je mehko, sladko in bele barve. Doslej ga niso uporabljali kot naravno sladilo čokolade, so še izpostavili pri Nestletju.

Surovi kakav pridobivajo iz semen sadeža kakavovca. V njem se nahajal od 35 do 50 semen v velikosti mandlja, vsako seme posebej pa obdaja meso, navaja Wikipedija.