Melania je bila v Sloveniji nazadnje leta 2004, ko je staršem predstavila bodočega moža, so pa v zadnjem času tu opazili njenega očeta Viktorja Knavsa, zaradi česar so pri spletnem portalu prepričani, da načrtuje obisk. Zaradi tega sklepanja so v državico na sončni strani Alp poslali svojo novinarko, ki je o ameriški prvi dami govorila z nekaterimi bolj ali manj znanimi Slovenkami.

Poslovna svetovalka Nevenka Črešnar Pergar je povedala, da je Melania »imela v mladosti več poguma« in da bi si želela, da spregovori o pomenu enakosti, kar bi bilo v nasprotju s početjem njenega moža, ki po besedah Črešnar-Pergarjeve »sovraštvo širi z vsakim tvitom«. Dodala je še: »Želeli bi si, da bi se zavzemala za izpustitev migrantskih otrok iz zaporov, za reševanje podnebnih težav. Drugače si jo bo svet zapomnil po jakni z napisom 'Vseeno mi je' (ang. 'Don't Care, op. p.).« O tem, da Melania svojega mnenja skorajda ne izraža, je govorila tudi strokovnjakinja za komunikacije Darinka Pavlič Kamien. »Pravzaprav, od Melanie že leta nisem slišala niti ene močne izjave, kar je skorajda sramotno,« je dejala.

Mnogi se čez to, da Melanii ni mar oziroma tega ne pokaže, pritožujejo zato, ker so mnenja, da bi lahko pripomogla k pomembnim spremembam. Okoljska aktivistka Gaja Brecelj je izpostavila, da ni važno, ali Trump verjame v podnebne spremembe ali ne in dodala, da je »čas, da Melania začne razmišljati s svojo glavo«, ob tem pa prvo damo ZDA pozvala: »Stori to za sina, za njegove otroke, pritisni na moža.«