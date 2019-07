Požar gori že nekaj ur. Iz poslopja se vali gost dim. Fasada na eni strani poslopja je črna, je videti na fotografijah. V poslopju naj bi bilo ob izbruhu požara skupno okoli 70 ljudi, poroča japonska tiskovna agencija Kyodo.

Gasilce so o požaru v studiu, ki je v lasti podjetja Kyoto Animation, po telefonu obvestili prebivalci okoli 22.30 po lokalnem času. Povedali so, da so slišali glasno eksplozijo v prvem nadstropju in videli dim, je povedal tiskovni predstavnik gasilcev. Druge priče so govorile o več eksplozijah.

Policija vzrok požara še preiskuje, domneva pa, da je bil podtaknjen. Motiv še ni znan. Predstavnik policije je francoski tiskovni agenciji AFP povedal, da je moški vdrl v studio, polil še neznano tekočino in jo prižgal. Policija je 41-letnika prijela in zaradi poškodb odpeljala v bolnišnico, poročajo japonski mediji.

Javna televizija NHK je poročala, da je okoli poslopja polil tekočino, podobno bencinu, ko jo je prižgal, pa naj bi govoril »crknite«.

Iz studia, ki je znan po produkciji številnih znanih televizijskih animiranih serij, animejev, kot sta K-On in The Melancholy of Haruhi Suzumiya, se še niso oglasili.