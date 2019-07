Plenković je po srečanju vrha HDZ in vladne koalicije na novinarski konferenci pojasnil, da so bile osvežitve nujno potrebne zaradi političnih okoliščin, ki so metale slabo luč na podobo hrvaške vlade ter onemogočale nemoteno delovanje vlade, ki jo v prvi polovici leta 2020 čaka tudi predsedovanje EU. Kot je izpostavil, si želi, da bodo v ospredju pozitivni rezultati vlade in ne afere, ki so odvračale pozornost javnosti.

Nova podpredsednika vlade, ki ima 20 ministrstev, bosta dosedanja ministra za notranje zadeve in finance, Davor Božinović in Zdravko Marić. Božinović bo na položaju podpredsednika vlade nadomestil dosedanjo zunanjo ministrico Marijo Pejčinović Burić, ki bo jeseni prevzela položaj generalne sekretarke Sveta Evrope. Marić bo podpredsednik vlade namesto dosedanjega ministra za kmetijstvo Tomislava Tolušića, za katerega so hrvaški mediji poročali, da ni natančno prijavil vseh svojih stanovanjskih nepremičnin in pojasnil, kako je financiral njihovo gradnjo.

Plenković je potrdil, da bo novi zunanji minister dolgoletni hrvaški diplomat Grlić Radman, ki bo prišel na Zrinjevac s hrvaškega veleposlaništva v Berlinu. Napovedal je, da bo na zunanje ministrstvo prispela tudi nova državna sekretarka Nikolina Brnjac, ki bo zadolžena za politiko EU.

Vodenje kmetijskega ministrstva bo prevzela dosedanja državna sekretarka na tem ministrstvu Marija Vučković, novi minister za delo in pokojninski sistem bo direktor hrvaškega zavoda za pokojninsko zavarovanje (Hzmo) Josip Aladrović.