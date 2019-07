Dodatne vojake ZDA pošiljajo v Teksas, kjer bo polovica pomagala pri nadzoru meje, druga polovica pa pomagala varovati zbirne centre za migrante. Vojska znotraj ZDA ne sme posredovati z orožjem.

Migranti v zbirnih centrih živijo v izjemno slabem položaju. Ameriški kongres je pred kratkim potrdil 4,6 milijarde dolarjev dodatne pomoči za izboljšanje razmer. V poletnih mesecih sicer število migrantov, ki skušajo priti v ZDA tradicionalno pada, kar naj bi pripomoglo k nekoliko boljšim razmeram.

Trumpova vlada prav tako namerava pravico do azila odvzeti migrantom iz Srednje Amerike, ki prihajajo v ZDA preko Mehike, ker trdi, da gre za ekonomske migrante in ne za ljudi, ki bežijo pred nasiljem in uradno korupcijo.