Izbranci Darka Milaniča so že v prvem polčasu povratne tekme potrdili preboj v 2. krog, kjer jih čaka švedski AIK Stockholm. Po golih Roka Kronavetra in Marcosa Tavaresa so skupno povedli že s 5:0 in tako le še oplemenitili prednost s prve tekme. Hkrati so nadaljevali niz Valurja brez zmage na osmih gostujočih tekmah v evropskih pokalih brez zmage. Islandci bodo nadaljevali v kvalifikacijah evropske lige.

Štajerci so že v tretji minuti opozorili nase, ko je Dino Hotić z roba kazenskega prostora zadel prečko. Isti igralec pa je v 11. minuti lepo vrnil žogo Kronavetru, ki je s približno enajstih metrov zadel za 1:0.

V 22. minuti je imel novo priložnost Andrej Kotnik z 18 metrov, a je ostalo pri 1:0, na 2:0 pa je v 32. minuti povišal Tavares, ko je zadel s 14 metrov. Gosti so v 40. minuti zahtevali enajstmetrovko, to je sodnik že dosodil, po posvetovanju s pomočnikom pa je Andriju Adolphssonu pokazal rumeni karton za simuliranje.

V drugem polčasu je v 48. minuti priložnost za domače zapravil Blaž Vrhovec, ki je izgubil dvoboj ena na ena z gostujočim vratarjem Hannesom Halldorssonom. V 65. minuti je strel Rudija Požega Vancaša preprečil Halldorsson, v 69. minuti pa je Hotić meril za malo previsoko.

V 71. minuti je novo priložnost za mariborski zadetek zapravil Požeg Vancaš, ki je bil le malce premalo natančen s strelom z glavo po podaji Jasmina Mešanovića.