Dosedanjo nemško obrambno ministrico Ursulo von der Leyen bo po njeni izvolitvi na čelo evropske komisije presenetljivo zamenjala Annegret Kramp Karrenbauer, voditeljica največje nemške stranke Krščansko-demokratske unije (CDU), ki je bila v letih 2011 do 2018 ministrska predsednica Posarja. Tega ni nihče pričakoval, saj je predsednica CDU, ki je položaj vodje stranke prevzela od Angele Merkel in jo mnogi vidijo kot bodočo kanclerko, ves čas zavračala možnost, da bi v vladi Merklove prevzela kakšno ministrstvo. Še pred dvema tednoma je za dnevnik Bild izjavila: »Zavestno sem se odločila, da prestopim z državne na strankarsko funkcijo. V CDU nas čaka veliko dela.«

Dala je torej vedeti, da se namerava osredotočiti na obnovo stranke in to neodvisno od vladne politike, kar bi v skladu z zahtevami večine članov stranke pomenilo pomik na desno, to je zavzemanje za bolj restriktivno migrantsko in bolj neoliberalno gospodarsko politiko od tiste, ki jo vodi kanclerka Angela Merkel.

Zdaj pa je Kramp-Karrenbauerjeva vendarle spet na državni funkciji. Prevzela je ministrstvo, na čelu katerega je imel v zadnjih desetih letih še vsak minister težave, predvsem zaradi relativno nizkega proračuna, slabe opreme nemške vojske in njene neučinkovitosti. To velja tudi za von der Leynovo, ki sicer velja za zelo sposobno, a je med drugim podpisovala pogodbe za nakup orožja brez natečajev. Odločitev Kramp-Karrenbauerjeve, da prevzame vodenje resorja, je glede na pretekle prakse torej zelo tvegana. Veliko lahko izgubi, a tudi veliko dobi. Dejansko je pokazala pogum, s tem ko se je sama postavila na ta položaj. Nemške ministre namreč izbira vladna stranka, ki ji ministrstvo pripada, in ne kancler(ka).