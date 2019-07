Univerza in duh Jeremyja Benthama

Senat ljubljanske univerze je na zadnji predpoletni seji sprejel sklep, s katerim je sprožil postopek za uveljavitev nove vizualne »identitete« – znaka in celostne grafične podobe univerze. Po silovitem akademskem uporu je rektor Papič projekt sicer neformalno preklical – formalno bo to predlagal na septembrski seji senata –, a vprašanje ostaja: zakaj in čemu je treba spreminjati rešitev Prešernovega nagrajenca Miljenka Licula.