Program festivala, ki je kot vselej namenjen širši javnosti različnih starosti in okusov, bo obsegal skupno kar 47 dogodkov, od koncertov, performansov in gledaliških predstav do filmskih projekcij in ustvarjalnih delavnic; manjkali ne bosta niti Knjižnica pod krošnjami in Škuceva tržnica. V programskem sklopu Muzika na starem trgu se bodo tako med drugimi predstavili Chilli space, Malamor, Radio mondo, Brina, Barka Dilo, Tomi Purich trio in Morse Art Project, v sekciji Teater v galeriji se bodo zvrstile tri predstave za odrasle in devet otroških predstav, večerni performansi pa vključujejo dve predstavi Cabareta Tiffany, Fem TV 4.2 in ImproŠke: PoletŠke.

Festival bo vključeval tudi večdnevne ustvarjalne delavnice, namenjene različnim generacijam, kot so Sitotisk express: Bauhaus, Slikanje s svetlobo, Gumbova re:ciklarnica, in še devet drugih enodnevnih ustvarjalnic. Poleg razstave KO-LAB, ki jo bodo pripravili omenjeni študentje oblikovanja tekstilij in oblačil, se bosta na razstavi Nebo in trenutek predstavila še Zala Zagoršek in Jernej Čuček Gerbec. Vsi dogodki bodo prosti vstopnine, podrobnejši spored pa je na voljo tudi preko spletne strani www.skuc.org. gb, kul