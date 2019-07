Emisijski kuponi: Ali trgovanje z emisijami dosega svoj namen?

Cene emisijskih kuponov – to so nekakšni ekonomski odpustki za podjetja, ki s toplogrednimi izpusti onesnažujejo ozračje – drastično naraščajo. Pa vendar, ali ekonomska logika deluje in ali vedno višje cene, ki jih morajo v zameno za onesnaževanje plačevati družbe, te dejansko spodbujajo k uporabi čistejših tehnologij?