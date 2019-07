Potem ko je slovenski teniški igralec Aljaž Bedene v prvem krogu ATP turnirja v Umagu z nagradnim skladom 524.340 evrov pometel z lanskim zmagovalcem Italijanom Marcom Cecchinatom, ga danes v drugem krogu čaka obračun z njegovim rojakom Jannikom Sinnerjem. 18-letni Italijan na lestvici ATP po naglem vzponu trenutno zaseda 208. mesto, a kljub temu 29-letni Ljubljančan, ki je na 87. mestu, velja za velikega favorita. Zmagovalec se bo v četrtfinalu pomeril proti uspešnejšemu v dvoboju med Rusom Andrejem Rublevim in Srbom Dušanom Lajovićem.

Bedene na turnirju serije ATP 250 v Umagu nastopa že deveto leto zapored, še nikoli pa se mu ni uspelo prebiti v polfinale. »Proti Cecchinatu sem igral zares izvrstno. Za to so bili zaslužni tudi slovenski navijači. Zame je Umag praktično domač turnir, saj podobnega v Sloveniji ni, zato me navijači iz domovine pridejo podpirat. Poskušal sem se jim oddolžiti za podporo in to mi je tudi uspelo. Pokazal sem, da lahko igram dober tenis. Sedaj moram tako nadaljevati in poskušati priti čim dlje,« pravi Aljaž Bedene.

Včeraj pa je nastop na turnirju WTA v Bukarešti z nagradnim skladom 250.000 dolarjev v drugem krogu sklenila Slovenka Kaja Juvan. Od nje je bila po uri in 32 minutah s 6:3 in 6:4 boljša domačinka Irina-Camelia Begu. Osemnajstletna Ljubljančanka je 111. igralka sveta, kar je tudi njena najvišja uvrstitev doslej, deset let starejša Begujeva pa je le mesto za njo, pred dvema letoma pa je bila Romunka že na 22. mestu.

Umag, turnir ATP (524.340 evrov), 2. krog: Balazs (Mad) – Krajinović (Srb, 6) 6:3, 6:7 (1), 7:6 (5), Mayer (Arg, 6) – Vesely (Češ) 3:6, 6:4, 6:4.