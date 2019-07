Prišel je ta dan. Ko bo Murska Sobota spet nogometno evropska. Sedem let je, kar so črno-beli igrali v Evropi, a takrat v Lendavi in Mariboru, in dolgih enaindvajset, kar je Fazanerija gostila zadnjo evropsko tekmo. Toda če želi Mura letos dočakati še drugo domačo evropsko tekmo v kvalifikacijah za evropsko ligo, mora nadoknaditi dva zadetka zaostanka proti Maccabiju iz Hajfe. Misija nemogoče? »Kolikor jaz poznam te filme, se je srečno končalo. Smo športniki, želimo zmagati, biti konkurenčni. Priložnosti se nam bodo gotovo ponudile, vprašanje pa je, ali bomo to izkoristili, morali bomo biti izredno taktično disciplinirani glede na izredno individualno kakovost tekmeca,« je vnovični recept trenerja Anteja Šimundže. Verjame, da Mura lahko napreduje. Kako? S taktično kulturno in moštveno igro. Ter srečo in spodbudo.

Muraši so po prvi tekmi, ko so videli in nato podoživeli še v Celju, kakšno je življenje brez poškodovanih Nika Lorbka in Nina Koutra na sredini, tuhtali o dvojem. O zapravljenih priložnostih Amadeja Maroše za vodstvo in Andrije Bubnjara za vsaj gol v gosteh ter o štirih minutah po uri igre, ko je Mohamed Avad razigral soigralce, nato pa še sam zabil pred 16.127 gledalci. »Odigrali smo korektno, pošteno, tekmovalno, bili dovolj konkurenčni, ampak na žalost se nam je rezultat v štirih minutah obrnil v minus.« Z branilcem Klemnom Šturmom se Šimundža ni strinjal, da Maccabi ni »bav-bav«. »Ni nekaj posebnega, a pokazalo se je, da imajo individualno kakovost. Mi lahko naredimo kaj samo kot ekipa,« je ocenil Klemen Šturm, trener pa je njegove besede hitro postavil v kontekst. »Izredno velik klub so. Nesmiselno bi jih bilo podcenjevati, nimamo te pravice. Od nas so boljši za eno tekmovalno tekmo. Po enem tednu so lahko malo bolj spočiti, ker še nimajo prvenstva. Mi pa smo proti Celju (2:2) dobili minute, ki jih potrebujemo. Spoznali so nas in ugotovili, da nismo 'kar neka' ekipa.« Za napredovanje bosta poleg učinkovitosti in discipliniranosti po izkušnjah Šimundže, ki utegne ponoviti enajsterico iz Hajfe, potrebni še sreča in spodbuda. Slednja je že zagotovljena – včeraj je bilo na voljo le še okoli 300 vstopnic.