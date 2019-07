Danes sicer zaseda tudi svet Splošne bolnišnice Jesenice, ki obravnava prošnjo Poklukarja za njegovo razrešitev z mesta direktorja bolnišnice. Ker je bolnišnica ravno v minulih dneh izšla iz sanacije, pa bo zeleno luč za razrešitev Poklukarja najprej morala dati vlada, preden lahko da Šabeder soglasje k njegovemu imenovanju na čelo ljubljanske.

Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je namreč ena od bolnišnic v sanaciji, zato mora soglasje k imenovanju vodstva dati minister. Šabeder bo tako podal soglasje k imenovanju svojega naslednika, saj je UKC ravno zaradi Šabedrovega odhoda na čelo zdravstvenega resorja iskal novega prvega moža.

V pogovoru za radio je Šabeder spomnil, da je svet UKC Poklukarja potrdil soglasno, saj ocenil, da je pripravil najboljši program med prijavljenimi kandidati. "Vesel sem, da je se je prijavil in da je bil izbran," je dejal.

Minister verjame, da bo Poklukar nadaljeval že začete spremembe v kliničnem centru ter da bo znanje in izkušnje, ki jih je v petih letih nabral z vodenjem jeseniške bolnišnice, prenesel v Ljubljano.

Med nasveti, ki bi jih Šabeder ponudil svojemu nasledniku, so med drugim to, da naj bo vztrajen in naj enakopravno obravnava vse poklicne skupine. Po ministrovi oceni bodo najtežji izzivi v UKC urejanje odnosov, nadaljevanje sanacije, krajšanje čakalnih vrst in naložba v zastarelo opremo.