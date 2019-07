"Humanitarni imperativ bo ostal v srcu evropskega delovanja," je še zatrdil Stilianides, ki je v razpravi zastopal komisarskega kolega Dimitrisa Avramopulosa, pristojnega za migracije. Reševanje življenj na morju morajo po njegovih besedah spremljati prizadevanja za odstranitev vzrokov za migracije, tisti, ki izpolnjujejo pogoje, pa morajo dobiti mednarodno zaščito.

Zavzel se je tudi za skupen evropski odziv na razmere v Sredozemlju, kar bo pripomoglo k temu, da se dosežejo začasni dogovori in ureditve. Stilianides je tudi dejal, da so skupno delovanje in prizadevanja članic unije že prinesli rezultate. Zagotoviti je treba tudi pošteno razdelitev bremen.

Finska ministrica za evropske zadeve Tytti Tuppurainen je poslancem zagotovila, da se finsko predsedstvo Sveta EU trudi najti humano ureditev, ki bo zagotavljala predvidljivost v skladu z mednarodnim pravom.

Finsko predsedstvo si bo po njenih besedah prizadevalo za takšno ureditev, ki bo odporna na krizne razmere ter bo vsebovala smernice, kako ravnati z migranti, ne pa tudi, kam jih odpeljati.