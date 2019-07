Portoroški turnir je pred tremi leti znova obudil tradicijo, vredno truda. Po zaslugi medconskega turnirja davnega leta 1958 z velikani sovjetskega šaha in mladim Bobbyjem Fischerjem je namreč med ljubitelji šaha po svetu Portorož še vedno sopomenka za vrhunski šah v Sloveniji. Odprti turnir je bil tokrat na sporedu trinajstič in stvari gredo na bolje. Marjan Drobne, motor portoroškega dogodka in obenem glavni sodnik, je v nekaj letih napravil prepoznaven turnir, ki je danes ključni del poletne šahovske ponudbe v Sloveniji. Direktorica turnirja Darja Kapš je to pot zagotovila tudi podporo Šahovske zveze Slovenije.

Ob glavnem je bil na sporedu kadetski turnir. Med 21 mladimi šahisti je gladko zmagal devetletni Pavle Despotović, ki si je privoščil le en remi. Glavni turnir se je začel presenetljivo: na papirju prvi favorit Pier Luigi Basso je le remiziral. A tudi ostali velemojstri so kmalu oddali prve polovičke, Italijan pa je nizal zmage in lezel proti vrhu. V predzadnjem krogu je v ključni partiji turnirja ugnal večinoma vodilnega podpisanega in si nato s hitrim remijem z Mladenom Palcem zagotovil prvo mesto. 21-letnik iz Montebellune je sicer pred letom dni odslužil petmesečno prepoved igranja s strani italijanske šahovske zveze, o kateri je povedal nekaj krepkih. Na odličnem drugem mestu je pristal Matej Šebenik, ki je svoj uspeh zgradil s treznim pristopom in zaključno zmago. Tretji je bil Ukrajinec Andrej Maksimenko, s pol točke manj pa so se zvrstili Marko Tratar, Mladen Palac, Robert Zelčić in Nenad Ferčec. Velemojstrsko idilo je na petem mestu pokvaril izvrstni Bjorn Thorfinnsson, v tej družbi pa je pristala tudi najboljša dama Julia Novković.