Španska omleta z dodatki

Sestavine:

Potrebujemo 200 g drobnega mladega krompirja, 1 podolgovato rdečo papriko, 6 jajc, 1 srednje veliko čebulo, 100 g šampinjonov ali drugih gob, nekaj rezin kuhanega pršuta ali pol kranjske klobase (po želji), šopek peteršilja, malo sesekljanega svežega timijana ali ščep zdrobljenega suhega origana, 3 žlice čim boljšega ekstra deviškega oljčnega olja, morsko sol, sveže zmlet pisani poper ali zdrobljen čili.

priprava

Čebulo in česen olupimo, peteršilj pa operemo in osušimo. Čebulo, česen in peteršilj ločeno sesekljamo. Krompirje pod tekočo vodo temeljito očistimo in operemo ter osušimo na papirnati brisači. Večje prerežemo na pol. Papriko operemo, očistimo in narežemo na koščke. Gobe očistimo in narežemo na lističe. Pršut narežemo na krpice, če uporabimo klobaso za kuhanje, pa na tenka kolesca. V skledi razžvrkljamo jajca, dodamo sol in poper ter timijan oziroma origano. V zares široko ponev z ognjevarnim ročajem vlijemo nekaj žlic olja in ga segrejemo. Dodamo krompir in ga pečemo na zmernem ognju toliko časa, da se zlato zapeče z vseh strani. Med pečenjem ponev večkrat potresemo oziroma krompir večkrat previdno premešamo. Pečen krompir odstranimo iz ponve in ga spravimo na toplo, v ponev pa postopoma dodamo najprej čebulo in papriko, ko se nekoliko popražita, dodamo gobe in pršut. Med mešanjem pražimo toliko časa, da se sestavine nekoliko zmehčajo in tekočina od gob povre. Ko se to zgodi, v ponev dodamo česen in premešamo. Ko zadiši, dodamo pečen krompir in vse skupaj zalijemo z jajčno zmesjo. Posujemo s sesekljanim svežim peteršiljem in počasi pečemo toliko časa, da se omleta na spodnji strani zlato rjavo zapeče (pazimo, da se ne prismodi!). V pečici vključimo žar in ponev postavimo na srednjo rešetko, da se gornja stran omlete zlato rjavo zapeče (za približno 3 minute). Nekateri namesto tega postopka omleto v ponvi obrnejo s pomočjo zračne akrobacije (kot palačinko) in jo na hitro popečejo še na drugi strani, ampak ta manever zahteva precej spretnosti. Ali pa dve enaki ponvi. Pečeno omleto preložimo na ogret krožnik, razrežemo na četrtine ter postrežemo. Najbolje z veliko skledo hrustljave zelene solate.