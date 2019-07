Oči obiskovalcev pekarne v Pekingu Croissant Village Bakery Studio so bile v začetku maja uprte v mojstra izdelave francoskih slaščic Kevina Maillarda in kitajskega slaščičarja Yana Xuganga. Maillard in Xugang sta se pomerila v tekmovanju za najboljšo slaščico, s katero svoje znanje predstavijo najboljši slaščičarji iz Francije in Kitajske, hkrati pa med seboj delijo znanje in tehnike, ki se razlikujejo kot noč in dan.

Francozi pri peki uporabljajo vrsto pripomočkov, Kitajci pa poleg rok večinoma samo še nož. Najbolj razširjeni so med kitajskimi sladicami cmoki, v katerih so lahko slani ali sladki nadevi, zato so francoske slaščice, ki so ne samo raznovrstne, ampak tudi lepe, na Kitajskem prava osvežitev za ljubitelje sladkega, temu primerno pa so tudi vedno bolj popularne.

Slaščice za milenijce Kitajska je leta 2016 postala drugi največji trg za pekarsko industrijo, vreden 25,2 milijarde evrov, vedno večji kos pogače pa si reže tudi trg francoskih pekovskih izdelkov in bolj prefinjenih slaščic. Te so v zadnjih letih postale pravi hit tudi zato, ker so Kitajci množično začeli potovati po svetu in so danes ena od najštevilčnejših turističnih skupin v Franciji, ki pa tam ni videla samo Eifflovega stolpa, ampak tudi makrone, bagete, rogljičke, torte in pite. V večjih kitajskih mestih, kot sta Peking in Šanghaj, danes najdemo Comptoirs de France, Paris Baguette, Ruby, Caffé Bene, UBC Coffee, Vie de France, Tous Les Jours, La Brioche Doreé pa tudi luksuzni Pierre Marcolini in Salom de Thé de Joel Robuchon Macarons, Jean-Paul Hévin Chocolatier in Angelina, v katerih poleg čaja in tortic ne smejo manjkati fotogenični makroni. Te na svojih instagram računih rada objavlja generacija milenijcev, zato so francoske slaščice najbolj priljubljene prav med mladimi, ki si s fotografijami privlačnih jedi dviguje število sledilcev na družabnih omrežjih in posledično svoj družbeni status.