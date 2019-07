Vse lepo in prav, nič ni narobe, če se podjetje na vse možne načine trudi za obstoj in dobiček. Hitro pa lahko postane narobe in tudi moralno etično sporno, če je ta ciljna skupina invalidna populacija in če s tem postane žrtev prevarantov, ki v svojih reklamah obljubljajo čudeže. Kdor obljublja čudežne ozdravitve, je navaden lažnivec in prevarant, kar mnogi sicer že vemo, žal pa tega ne vedo vsi in vedno znova nasedajo takim reklamam, ki škodujejo zdravju in v končni fazi tudi državi, saj se podobni artikli običajno prodajajo na način, ki ni ravno v skladu z željo države, da ji pripada DDV.

Poštne nabiralnike po Sloveniji so namreč zapolnili lepo napisani, a žal hudo zavajajoči reklamni letaki »neznanega podjetja«, kjer med drugim piše tudi to: »Junaki vrnili sluh tisočim ljudem«, »Skupina znanstvenikov je razvila tehnologijo, ki stoodstotno pomaga vrniti slušne sposobnosti, brez raziskav, pregledov in receptov«, »Želimo, da bi naše odkritje rešilo več milijonov gluhih«, »Inteligentni ojačevalnik zvoka ima poseben mikročip, ki samodejno povrne slušne sposobnosti«. In tudi to piše, da »osebe, ki ta čudežni artikel že uporabljajo, slišijo 264-odstotno boljše«. In še en kup lažnivih, zavajajočih in škodljivih navedb, zapisanih na tem razvpitem reklamnem letaku. Nič od tega ne drži, niti ena navedba ni resnična in preverjena, vse je navadna laž, s katero zavajajo točno določeno ciljno skupino.

Res zelo spektakularne navedbe neznanih znanstvenikov in raziskovalcev in res enkratno, čudovito, neverjetno, bi najbrž porekel vsak, ki se ne spozna na našo problematiko, ob takih vehementnih besedah o čudežnem ozdravljenju nevidne invalidnosti. Zagotovo bi tak čudežni artikel kupil tudi sam pred mnogimi leti, ko sem se začel soočati z izgubo sluha, kajti v tistem travmatičnem obdobju človek resnično poskusi vse, da bi ozdravel oziroma da bi ponovno slišal tako, kot je nekoč. To zelo dobro vedo tudi taki prevaranti, ki z agresivnim in neposrednim marketingom iščejo naivne žrtve v vedno večjem bazenu potencialnih uporabnikov. Število oseb z izgubo sluha namreč vztrajno narašča, še posebno zaradi podaljševanja starostnega obdobja, v katerem se že vsaka druga oseba sooča z izgubo sluha. Med približno 200.000 ljudmi s takimi težavami se zagotovo najde kar precej naivnih kupcev, ki poskusijo tudi reči z letaka, še posebno zato, ker se reklama konča s klasično top-shop zvijačo, da bodo tega čudežnega artikla s 70-odstotnim superpopustom deležni le tisti, ki pokličejo takoj, med prvimi, ker je na voljo samo 120 kosov. Žal bodo vsi naivno upajoči naročniki razočarani, ker čudežnih učinkov preverjeno ni in jih nikoli ne bo, kar navsezadnje potrjuje tudi uradna medicina. Vsak tak nakup je le proč vržen denar oziroma je denar, ki polni izključno malhe prevarantov iz nekih daljnih eksotičnih držav, zaradi česar jim tudi država ne zna in ne zmore preprečiti te kriminalne dejavnosti. No ja, nekaj malega dobička pa kapne tudi domačim podjetjem v državni lasti, ki pri teh čudnih poslih sodelujejo.

Vojni dobičkarji so bili v nekih drugih daljnih časih deležni vsesplošnega prezira in zagotovo bi ga morali biti deležni tudi taki sodobni dobičkarji na račun invalidnih ljudi. Pravilna rehabilitacija oseb z izgubo sluha je preveč občutljiva in delikatna zadeva, da bi lahko dovolili kovanje dobička na ta račun, zato bi se resnično spodobilo, da bi se celotna družba oziroma država maksimalno potrudila, da bi bilo takšnega javno reklamiranega izkoriščanja in zavajanja ljudi čim manj.

Boris Horvat Tihi

predsednik odbora naglušnih, ZDGNS