Amazon je v dveh dnevih (lanski nakupovalni dan Prime je trajal 36 ur) prodal več kot 100.000 prenosnih računalnikov, več kot 200.000 televizorjev, več kot 300.000 slušalk, več kot milijon igrač in več kot 350.000 luksuznih lepotil. Dan Prime je potekal v 18 državah, v ZDA pa so se najbolj prodajali vodni filter LifeStraw ter dva različna kompleta za preverjanje dediščine.

Dobro naj bi šli v prodajo tudi izdelki Amazona, ki še zdaleč ni več le spletna trgovina. V nakupovalni norišnici so lahko sodelovali naročniki na storitev Prime, ki naj bi jih bilo več kot 100 milijonov. To je zadnji podatek o naročnikih, ki ga je Amazon dal aprila.

Število naročnikov je sicer zelo širok pojem. Letni naročniki plačajo 119 dolarjev in imajo zastonj dostavo, televizijske programe in druge ugodnosti, vendar pa Amazon nenehno ponuja naročnino za poskusno obdobje, ki se jo lahko prekliče in potem znova kupi.

Večja prodaja kot na črni petek in spletni ponedeljek skupaj

Kot so pojasnili v podjetju, je prodaja presegla prodajo na zadnji t.i. črni petek in t.i. spletni ponedeljek skupaj, a točnih številk o prodaji in denarju ob tem niso navedli.

"Radi bi se zahvalili članom Prime po vsem svetu. Kupili so več milijonov naprav z Alexo, prihranili več deset milijonov dolarjev s spletnimi nakupi v Whole Foods, kupili več kot dva milijona izdelkov od neodvisnih in majhnih podjetij," je povedal glavni izvršni direktor Amazona Jeff Bezos.

Od 48-urnega Amazonovega posebnega nakupovalnega dneva so imele koristi različna sodelujoča podjetja. Analiza podjetja Adobe Analytics ugotavlja, da se je prodaja večjih podjetij povečala za 68 odstotkov, prodaja manjših z manj kot pet milijoni dolarjev letne prodaje, pa za 28 odstotkov.

Svoj lonec so pristavile tudi druge večje trgovine, kot so Walmart, Target, dBay, Best Buy in Macy's, ki so v 48 urah ponujale lastne velike popuste. Te trgovine so imele lani nepričakovano korist, ko so tehnične okvare za nekaj časa prekinile Amazonov 36-urni prodajni dan in kupci so se v tistem času obrnili nanje. Amazon tokrat napake ni ponovil.