De Ligt, ki je prestopil iz Ajaxa za 75 milijonov evrov, bo dobil 7,5 milijona evrov na sezono in še dodatnih 4,5 milijona evrov z različnimi dodatki in bonusi. Šele 20-letni branilec je bil ena glavnih tarč Juventusa v tem prestopnem roku, potem ko sta se poslovila Andrea Barzagli in Martin Caceres. Za Nizozemca so se zanimali tudi Paris Saint-Germain, Barcelona, Manchester United in Bayern München.

Novega soigralca je dobil tudi Leo Štulac pri Parmi. Ta si je od milanskega Interja izposodila krilnega igralca Yanna Karamoha, ki ga bo ob koncu sezone tudi odkupila. Zanj bo plačala 13 milijonov evrov. Enaindvajsetletni Karamoh, ki je v minuli sezoni igral kot posojen v Bordeauxu, je s Parmo podpisal štiriletno pogodbo.

Pred tem je Parma pripeljala tudi že Hernanija in Vincenta Laurinija ter od Napolija odkupila Roberta Ingleseja, Alberta Grassija in Luigija Sepeja.