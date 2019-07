Menstrualne skodelice so običajno izdelane iz silikona, menstrualne krvi pa ne vpijajo (kot tamponi in vložki), ampak jo shranjujejo, zato pa so seveda primerne za večkratno uporabo. Uporabnic takšnih skodelic je vse več, a jih je relativno gledano vseeno malo.

Raziskovalci so v reviji The Lancet Public Health objavili študijo, v kateri so pregledali rezultate 43 študij, ki so vključevale 3300 žensk iz bogatih in revnih držav. Rezultati v 13 študijah so pokazali, da je kar 70 odstotkov žensk po tem, ko so spoznale, kako deluje menstrualna skodelica, želelo nadaljevati z uporabo.

Odzivi o težavah pri uporabi so redki Glavna skrb ženske, preden se odloči za uporabo menstrualne skodelice, je, kako si jo namestiti, kako jo odstraniti, nemalo pomislekov pa imajo tudi glede tega, ali bo skodelica uspešno zadržala menstrualno kri in ali je med uporabo moteča. A odzivi o težavah ob uporabi so bili redki, piše BBC. Te skodelice lahko zadržijo količinsko več menstrualne krvi, kot je vpije tampon ali higienski vložek, a jih je treba redno prazniti in očistiti. Obstajata dve vrsti skodelic - ena ima obliko zvončka in jo namestimo nižje v nožnico, druga pa je podobna diafragmi, ki se uporablja kot oblika kontracepcije, namesti pa se jo višje.