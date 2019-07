Za umor Cazinskega Ramba potrjenih 30 let zapora

Višji sodniki so potrdili sodbo Mervanu Šljivarju, ki je bil januarja obsojen na 30 let zapora zaradi umora Nedžada Kličića. Naslednji korak obtoženega in njegovega zagovornika Blaža Kovačiča Mlinarja bo pritožba na vrhovno sodišče.